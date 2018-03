Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU Baden-Württemberg kommt vor allem bei jungen Frauen immer weniger gut an. Von den 16- bis 24-Jährigen Wählerinnen stimmten bei der Landtagswahl 2011 nur 28,3 Prozent für die Christdemokraten; das ist der niedrigste Wert aller Altersgruppen und 6,3 Punkte weniger als 2006. Bei den 45- bis 59-jährigen Frauen fiel der Verlust für die CDU 2011 mit 7,5 Prozentpunkten besonders groß aus; in dieser Altersgruppe kam die Partei auf 31,6 Prozent. Erst bei den Frauen ab 60 entschied sich 2011 eine Mehrheit für die CDU (51,1 Prozent).

Auch SPD und FDP verzeichneten über fast alle Altersgruppen bei den Wählerinnen Einbußen. Eindeutiger Gewinner dieser Entwicklung sind die Grünen: Der Anteil der weiblichen Grünen-Wähler zwischen 18 und 24 Jahren sowie zwischen 45 und 59 Jahren verdoppelte sich bei der Landtagswahl auf 31,9 Prozent beziehungsweise 34 Prozent. Den größten Zuspruch (35,7) erhielten die Grünen in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen, den geringsten bei den ab 60-Jährigen (14,3).

Die CDU hatte bei der Landtagswahl 39 Prozent erhalten, die Grünen 24,2 Prozent, die SPD 23,1 Prozent. Die FDP kam auf 5,3 Prozent.