Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Nachdem sie zwei Frauen in Not zur Hilfe eilten, sind zwei Männer in der Freiburger Innenstadt zusammengeschlagen und verletzt worden. Die beiden 23-Jährigen hatten beobachtet, wie ein Mann die Frauen bedrängte, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie ihr zur Hilfe kamen, attackierte der 17 Jahre alte Angreifer sie mit Pfefferspray. Vier weitere Männer kamen hinzu und prügelten gemeinsam mit dem 17-Jährigen auf die beiden Helfer ein. Die Polizei konnte die fünf Angreifer im Alter von 17 bis 19 Jahren festnehmen. Die zwei Opfer der Schlägerei, die sich in der Nacht zum Samstag ereignete, mussten ins Krankenhaus.