Teningen (dpa/lsw) - Ein 52 Jahre alter Mann soll in Teningen bei Freiburg eine 39-jährige Frau und ein vier Jahre altes Kind getötet haben. Die beiden Opfer wurden mit einem Messer erstochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es handele sich um eine Beziehungstat. Der mutmaßliche Täter und die Opfer kannten sich. Einzelheiten hierzu nannte die Polizei zunächst nicht. Die Beamten waren am Freitagmorgen alarmiert worden. Beide Opfer waren schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starben sie wenig später. Der 52-Jährige flüchtete zunächst mit einem Auto. Er konnte von der Polizei aber gefunden und festgenommen werden.

Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen auf der Straße vor einer Hauseinfahrt in einem sonst ruhigen und beschaulichen Wohngebiet des rund 12 000 Einwohner zählenden Ortes nördlich von Freiburg, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Nachbarn wurden durch Schreie auf die Messerattacke aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Der 52 Jahre alte mutmaßliche Täter setzte sich in ein Auto und flüchtete. Bei dem getöteten Kind handele es sich um einen Jungen, wie ein Polizeisprecher sagte. In welcher Verbindung das Kind zu den Erwachsenen stand war zunächst unklar. Weitere Einzelheiten gab es nicht.

