Aalen (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Aalen eine Frau mit mindestens einer Stichverletzung aufgefunden. Die Anfang 30-Jährige hatte in der Nacht zum Samstag selbst den Notruf gerufen, weil sie verletzt war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Die Polizei sprach von „Stichen im Körper“, ohne Details darüber zu nennen, was genau passiert war. Auch das genaue Alter der Frau war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Menschen, die sich zur Zeit des Vorfalls in der Nähe aufgehalten haben. „Wer einen Gegenstand findet, mit dem eine Stichverletzung verursacht werden kann, wird gebeten, unmittelbar die Polizei zu informieren, ohne diesen Gegenstand zu berühren“, hieß es in der Mitteilung.