Bretten (dpa/lsw)Eine 58-jährige Autofahrerin hat in Bretten (Kreis Karlsruhe) einen spektakulären Unfall verursacht - sie wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte sie am Freitag auf einem Parkplatz ausparken. Dabei verwechselte sie wohl Vor- und Rückwärtsgang. Ihr Wagen prallte gegen ein anderes Fahrzeug, dann fuhr sie einen Poller um, geriet auf den Gehweg und von dort auf die Straße, wo sie ein Auto und einen Linienbus rammte. Die Fahrt endete in einem Schaufenster. «Glücklicherweise waren keine Fußgänger auf der Straße unterwegs und im Büro des Betriebs hielt sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls niemand auf», so die Polizei. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unklar; sie dürfte aber beträchtlich sein, weil auch das Gebäude stark beschädigt wurde.