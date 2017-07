Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine 22-jährige Frau ist auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Rastatt mit einem Auto liegengeblieben, das wohl gestohlen war. Wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte, wurde die Frau in der Nacht zum Montag vorläufig festgenommen. Die Beamten hatten bei der Pannenaufnahme festgestellt, dass der Wagen einige Stunden zuvor in Kehl (Ortenaukreis) als gestohlen gemeldet wurde. Die Frau hatte den Polizisten gegenüber gesagt, sie habe ihr Auto falsch getankt. Deshalb sei es stehengeblieben.

