Crailsheim (dpa/lsw)Eine Frau hat die Polizei in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall um Hilfe gebeten, weil sie nach einem Werkstattbesuch ihr Auto nicht mehr wieder fand. Wie die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilte, war die 52-Jährige vor mehr als zwei Wochen auf einer Straße in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Dinkelsbühl (A7) mit ihrem Wagen liegen geblieben. Eine nahegelegene Werkstatt konnte der Fahrerin zunächst helfen und nahm das Auto auf. Eine Mitarbeiterin brachte die Frau sogar zum Bahnhof, damit sie ihre Reise fortsetzen konnte.

Im Stress stieg die Frau jedoch nicht nur in den falschen Zug, sondern verlor auch noch den Abholzettel der Autowerkstatt. An Ort und Namen der Werkstatt kann sich die Frau nicht mehr erinnern. Am Montag wandte sie sich in ihrer Not an die Polizei. «Wir haben schon mehrere Werkstätten abgeklappert, bislang aber ohne Erfolg», sagte ein Polizeisprecher.