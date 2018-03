Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Weil er seiner Frau Schlaftabletten verabreicht und ihr dann ein Messer in den Rücken gestochen hat, ist ein Angeklagter in Mannheim zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht habe den 40 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft, sagte ein Justizsprecher am Dienstag in der nordbadischen Stadt. Da der Angeklagte nach dem Aufwachen der Frau keinen Tötungsversuch unternommen habe, folgten die Richter nicht dem Vorwurf des versuchten Mordes. Das Motiv der Tat sollen den Ermittlungen zufolge Trennungsabsichten der Frau gewesen sein.

Der Mann hatte die heute 32-Jährige im August 2017 erst mit einem Schlafcocktail betäubt und der wehrlosen Frau dann ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge in den Körper gestoßen. Der betrunkene Mann verhinderte zunächst, dass das lebensgefährlich verletzte Opfer den Rettungsdienst rief. Der Frau gelang es mit einem zweiten Handy doch noch, Hilfe zu holen. Ärzte retteten ihr Leben.

Der Angeklagte hatte sich im Prozess nicht zur Tat geäußert. Das Gericht ordnete der Sprecherin zufolge auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an (Az.: 1 Ks 404 Js 26246/17).