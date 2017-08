Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Ein Kapitän hat mit seinem Güterschiff auf dem Rhein bei Breisach eine Steganlage gerammt und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Erst rund anderthalb Stunden später konnte er am Mittwochabend gestoppt werden. Vermutlich habe ein technischer Fehler zu dem Unfall im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald geführt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten gehen von einem hohen Schaden aus. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der Schiffsführer bekam eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und durfte nach der Aufnahme der Personalien weiterfahren.

