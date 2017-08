Stuttgart (dpa/lsw) - Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz fordert deutlich mehr Geld des Bundes zur Förderung eines modernen und sauberen Stadtverkehrs. „Wenn der Bund will, dass Fahrverbote vermieden werden, dann muss er die Länder und Kommunen stärker dabei unterstützen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen“, sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. In der Landeshauptstadt drohen Fahrverbote für dreckige Diesel-Autos.

Beim Diesel-Gipfel des Bundes in Berlin Anfang August war ein Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ im Umfang von 500 Millionen Euro vereinbart worden. Damit sollen Pläne für die 28 am stärksten von Luftverschmutzung betroffenen Regionen in Deutschland finanziert werden, darunter auch in Stuttgart. Schwarz bezeichnete die Summe von 500 Millionen Euro als „Nasenwasser“ - sie sei viel zu gering. Es sei mindestens eine Verdopplung des Betrags nötig.

Am 4. September trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Kommunen, für die „Masterpläne“ für einen gut vernetzten und möglichst sauberen Verkehr entwickelt werden sollen.

