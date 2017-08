Tübingen (dpa/lsw) - Eine neue Flüchtlingsunterkunft vor allem für Frauen wird im September in Tübingen eröffnet. Das Quartier für Asylbewerber steht seit gut einem Jahr leer und soll voraussichtlich vom 18. September an genutzt werden. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium der Deutschen Presse-Agentur mit. In die Unterkunft sollen demnach alleinreisende Frauen mit und ohne Kinder einziehen sowie Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität besonderer Diskriminierung ausgesetzt sind. Die Unterkunft in Containerbauweise ist schon seit Mitte 2016 fertig, wurde aber wegen der sinkenden Flüchtlingszahlen nie genutzt. Nun ist sie nach Angaben des Innenministeriums Teil der langfristigen Standort-Konzeption zur Flüchtlingsunterbringung des Landes Baden-Württemberg. Nach einem ersten Entwurf des Konzepts sollen in der Tübinger Unterkunft bis zu 250 Personen untergebracht werden.

