Stuttgart (dpa/lsw) - Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg rechnet mit einer weiteren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Nach seinen Informationen soll der Flug am Mittwoch von München aus starten. Wahrscheinlich werde sich auch Baden-Württemberg daran beteiligen. Der Flüchtlingsrat ruft zu Protestaktionen in acht baden-württembergischen Städten auf. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei katastrophal, sagte Geschäftsführer Sean McGinley am Montag in Stuttgart. Er verwies darauf, dass kürzlich eine deutsche Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation in Kabul getötet worden war.

In der grün-schwarzen Landesregierung hatte das Thema zeitweise für erhebliche Missstimmung gesorgt, da Teile der grünen Basis gegen Abschiebungen in das Land am Hindukusch sind und Gerichte kurzfristig die zwangsweise Rückführung abgelehnter Asylbewerber verhinderten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wurde daraufhin vorgeworfen, die Abzuschiebenden nicht sorgfältig genug ausgewählt zu haben. Er wies den Vorwurf zurück. Zuletzt schob Baden-Württemberg vor allem straffällig gewordene Männer ab. Bei dem nun laut Flüchtlingsrat bevorstehenden Flug handelt es sich um die sechste Abschiebung seit Ende 2016, an der sich mehrere Bundesländer beteiligen.

Anzeige