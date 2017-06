Mit der Privatsphäre ist es so eine Sache in vielen Flüchtlingsunterkünften. dpa

Mit der Privatsphäre ist es so eine Sache in vielen Flüchtlingsunterkünften. dpa

Stuttgart (lsw) - Nach Ansicht des Flüchtlingsrats müssen Schutzsuchende in Baden-Württemberg zu lange auf eine Verlegung von der Erstaufnahme in die vorläufige Unterbringung warten. Viele der Wartenden müssten „rechtlich gesehen bereits längst raus“ sein, kritisierte der Geschäftsführer des Vereins, Seán McGinley. Nicht nur die Wartezeit drücke die Stimmung der Bewohner - auch Verbote seien schuld, dass Spannungen entstünden.

Anzeige

Die Regierungspräsidien im Südwesten relativierten den Vorwurf und verwiesen auf Formalien. „Die Verweildauer der Asylbewerber bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen“, hieß es auf Anfrage bei den Regierungspräsidien Karlsruhe und Freiburg. Im Regierungsbezirk Stuttgart ist es dagegen schwierig, einen durchschnittlichen Wert zu benennen. Es könne aber Einzelfälle geben, in denen Menschen länger in der Erstaufnahme bleiben müssten, teilte das Innenministerium mit.

Anzeige

Einem Sprecher des Regierungspräsidiums Stuttgart zufolge sind mögliche Ursachen für längere Wartezeiten beispielsweise fehlende Dolmetscher für bestimmte afrikanische Sprachen wie Wolof, die in Gambia und Senegal geläufig ist, oder unklare Identitäten. Nach Schätzungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) konnten 2016 bundesweit nur 40 Prozent der Asylsuchenden bei der Antragstellung ein Identifikationsdokument vorlegen. Aber auch die mangelnde Bereitschaft der Schutzsuchenden zur Kooperation und die unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Behörden spielen nach Auffassung des Innenministeriums eine Rolle.

Maximal sechs Monate

Ein Aufenthalt in der Erstaufnahme darf laut Asylgesetz maximal sechs Monate lang dauern. Danach müssen Flüchtlinge in eine vorläufige Unterbringung gebracht werden. Bei Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern, insbesondere den Westbalkanstaaten, kann die Wartezeit allerdings länger sein. Zum 30. Januar 2017 hatten in Baden-Württemberg 1691 Asylbewerber aus nicht-sicheren Herkunftsländern mehr als sechs Monate in den Erstaufnahmen verbracht. Das geht aus einer Anfrage des Flüchtlingsrates an das Innenministerium hervor. Neben der langen Verweildauer beklagt der Flüchtlingsrat die „unzumutbaren“ Bedingungen in den ­­Erstaufnahmen: Jeglicher Gebrauch von elektronischen Geräten sei tabu, sei es das Aufladen von Smartphones oder die Nutzung von Kochherden. Diese Zustände erhöhten das Konfliktpotenzial. Die Vorwürfe sind dem Land zum Teil fremd: Im Regierungsbezirk Stuttgart ist das Aufladen von Mobiltelefonen den Angaben nach sehr wohl zulässig, ebenso im Regierungsbezirk Tübingen. Elektrogeräte mit Heizelementen hingegen seien aus Brandschutz­gründen verboten. Ähnlich verhält es sich in Karlsruhe. In Hinblick auf Spannun­gen bestätigte das Regierungspräsidium Freiburg aber, dass es „im Bereich von Normen und Werten, insbesondere in für uns oft ungewohnten Umgangsformen und Gebräuchen“, Konfliktpotenziale gebe. So seien zum Beispiel die Vorstellungen unterschiedlich, wie Toiletten zu benutzen sind oder wann während des Ramadan-Fests gegessen werden darf. Im Bezirk Tübingen gibt es den Angaben nach „keine gravierenden Probleme“.

Unwissenheit abbauen

Um Konflikten vorzubeugen, setzen die Regierungspräsidien auf haupt- und ehrenamtliche Helfer. In den Einrichtungen Ellwangen und Wertheim werden einem Sprecher zufolge beispielsweise alle Bewohner über den Ablauf des Rama­dan informiert: „Dadurch wird auch bei christlichen Flüchtlingen Verständnis erzeugt.“ Spannungen entstünden oftmals aus Unwissenheit und könnten durch ­Information vermieden werden. Dass Religion und Ethnie eine besondere Rolle spielen, weiß auch das Innenministe­rium. Bereits bei der Belegung der Zimmer und Gebäude wird auf beide Aspekte geachtet, um Spannungen zu vermeiden. Zugleich betonte ein Sprecher, dass Konflikte nicht immer Schlägereien oder andere Körperverletzungen bedeuteten. So handle es sich in Karlsruhe oftmals um kleine Belange wie Störungen durch Musik oder Rauchbelästigungen durch Bewohner.