Stuttgart (dpa/lsw) - Die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer im Südwesten gelangen nach Auffassung der SPD im Landtag langsam an ihre finanziellen Grenzen. Die Freiwilligen sollten nicht weiter zubuttern müssen, sondern müssten gezielt entlastet und zumindest für ihre Ausgaben entschädigt werden, forderte die Integrationspolitikerin Sabine Wölfle (SPD) in Stuttgart. Es gehe auch um eine „symbolische Anerkennung“ der Integrationsarbeit vor Ort - für Menschen, die Flüchtlinge regelmäßig zum Essen einladen, zur Ausbildungsstelle kutschieren, Nachhilfe und Sprachkurse geben. „Man kann nicht erwarten, dass sie alles umsonst machen.“

Um diesen wichtigen Unterstützern unter die Arme zu greifen, sei genügend Geld im Landeshaushalt vorhanden. Wölfle nannte 58 Millionen Euro, die das Land in den kommenden zwei Jahren für 1000 Integrationsmanager einsetzen will. Diese sollten eher in die direkte ehrenamtliche Hilfe fließen.

Anzeige