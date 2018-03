Anzeige

Weil am Rhein (dpa/lsw) - In einem Güterzug in Weil am Rhein bei Lörrach an der deutsch-schweizerischen Grenze haben Bahnarbeiter beim Verladen von Containern mehrere Flüchtlinge entdeckt. Die 14 Männer und 2 Frauen aus den afrikanischen Ländern Nigeria und Guinea waren auf den Zug geklettert und hatten sich in drei Containern versteckt, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Zug fuhr von Norditalien über die Schweiz nach Deutschland. Im Güterbahnhof in Weil am Rhein wurden die Container am Dienstag abgeladen.

Die Flüchtlinge hatten den Angaben zufolge längere Zeit bei Minusgraden in den Containern ausgeharrt. Das sei äußert gefährlich. Den Angaben zufolge handelte es sich um Container, die statt fester Seitenwände Planen haben, die sich leicht zur Seite schieben lassen. Die Polizei versorgte die Flüchtlinge mit Essen und Trinken. Alle von ihnen hoffen demnach auf Asyl in Deutschland.