Herrenberg (dpa/lsw)Die beiden Rinder waren in Herrenberg von ihren Besitzern ausgebüxt und in Richtung Autobahn 81 gelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten sperrten Straßen und suchten das Gebiet nach den Ausreißern ab. Während eines der Rinder nach kurzer Zeit bereits wieder eingefangen werden konnte, setzte das zweite Tier seine Flucht fort. Polizisten fanden die einjährige Kuh später in einem Wohngebiet. Versuche eines Tierarztes, die Kuh mit Betäubungspfeilen zu stoppen, schlugen fehl. Ein Jäger sei dann beauftragt worden, das Tier zu erschießen, um eine Gefahr für Anwohner und Autofahrer zu vermeiden, hieß es.