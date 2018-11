Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Mit ihrem Vorstoß zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten stößt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bei der oppositionellen SPD auf Ablehnung. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch forderte die grün-schwarze Landesregierung am Donnerstag im Landtag in Stuttgart auf, die Finger vom Arbeitszeitgesetz zu lassen. Hingegen zeigten sich alle anderen Fraktionen mehr oder weniger offen für Flexibilisierungen.

Hoffmeister-Kraut strebt eine Bundesratsinitiative an, um Vorgaben zur Dokumentation von Arbeitszeiten und die Arbeitszeitregelungen selber flexibler zu gestalten. Ihren Plänen zufolge soll etwa die tägliche Höchstarbeitszeit auf maximal zwölf Stunden ausgeweitet werden. Bisher sind es zehn Stunden. Dies solle aber nicht mehr Arbeit bedeuten: Die Arbeitszeit solle nur flexibler auf Wochentage verteilt werden können. Die maximal wöchentliche Höchstarbeitszeit soll von bisher möglichen 60 auf 54 Stunden gesenkt werden.

Der Vorstoß der Wirtschaftsministerin hatte für Unmut in der grün-schwarzen Regierung gesorgt. Den Grünen und dem Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehen die Vorschläge zu weit. Zudem waren die Pläne bekanntgeworden, bevor die CDU mit dem Koalitionspartner gesprochen hatte. Die Grünen zeigten sich aber am Donnerstag offen für Gespräche, zumal im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass man das Thema angehen will.

SPD-Fraktionschef Stoch sprach von einem «Frontalangriff» auf die Interessen der Beschäftigten. «Es existieren bereits viele Ausnahmeregelungen.» Wo noch flexiblere Arbeitszeiten sinnvoll und vertretbar seien, einigten sich die Tarifpartner. Wenn der Vorschlag von Hoffmeister-Kraut umgesetzt werde, werde der Arbeitstag von zwölf Stunden in vielen Bereichen zur Regel. Auch Verdi-Landeschef Martin Gross kritisierte, die CDU stelle Forderungen zu Sachverhalten auf, die längst im Gesetz zugelassen seien. «So lassen die vielen Ausnahmetatbestände im Gesetz für viele Beschäftigte Arbeiten über zehn Stunden am Tag und Ruhepausen unter elf Stunden zu.»