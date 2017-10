Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Komposthersteller aus Baden-Baden hat einen Gerichtsstreit um mit PFC verseuchtes Ackerland verloren und muss gut 240 000 Euro zahlen. Das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe wies in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss die drei Klagen des Unternehmens ab. Die Firma hatte sich dagegen gewehrt, für die Kosten für Bodenanalysen verseuchter Flächen aufzukommen. Diese waren vom Landratsamt Rastatt und der Stadt Baden-Baden angeordnet worden. Konkret war es vor Gericht um einen kleinen Teil der insgesamt rund 500 Hektar Ackerland vor allem im Landkreis Rastatt und rund um Baden-Baden gegangen. Dort waren massive Belastungen mit PFC gefunden worden. Az.: 6 K 791/16; 6 K 2064/16 und 6 K 4665/16)

Die Behörden sind sicher, dass das Unternehmen bis 2008 Kompost mit PFC-belasteten Papierschlämmen versetzte. Dieses Gemisch war an Bauern gegeben und auf den Feldern verstreut worden. Das Unternehmen bestritt, dass die Schlämme für die Verunreinigung verantwortlich waren. Auch im Grundwasser waren massiv erhöhte Werte der sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) gefunden worden. PFC gelten als gesundheitsschädlich und sind sehr schwer abbaubar. Die Urteilsbegründung des Gerichts liegt noch nicht vor.