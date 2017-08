Erfurt/Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Nach dem Fund mit Fipronil belasteter Eier in Baden-Württemberg hat das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz die Kontrolle eines Betriebs im Freistaat angeordnet. Der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn zufolge sei nicht ausgeschlossen, dass die kontaminierten Eier aus Thüringen stammen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Erfurt mit.

Am Freitag war das Pestizid in zwei Proben eines baden-württembergischen Unternehmens nachgewiesen worden. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die Eier aus Thüringen stammen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heilbronn.

Der Thüringer Betrieb war nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits am 8. August auf den möglichen Einsatz fipronilhaltiger Mittel überprüft worden. Diese Kontrolle hatte keine Anhaltspunkte ergeben.

