Tübingen - Zündeln mit dem Flüchtlingsthema vor der Bundestagswahl? Will Boris Palmer, prominenter Grünen-Politiker und seit rund zehn Jahren Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, nicht. Den Finger in die Wunde legt er aber schon seit langem. Nun bohrt er in seinem Buch „Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit“ (Siedler), das er heute in Berlin vorstellt, tiefer. Einer Öffnung der Grenzen 2015 durch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei Deutschland nicht gewachsen gewesen. Und ihr Fehler sei es gewesen, „einen großen Teil der deutschen Gesellschaft damit auszugrenzen“.

Schon im Oktober 2015 entgegnete er auf den Satz „Wir schaffen das“ von Merkel ein kühles „Wir schaffen das nicht“. Ohne jenen damals umstrittenen Eintrag bei Facebook, sagt der 45-Jährige, wäre dieses Buch wohl nie entstanden. Der Kommunalpolitiker eckt oft an in den eigenen Reihen, etwa als er Abschiebungen nach Afghanistan relativierte. Die Gefahr, als Zivilist zu sterben, sei beispielsweise in der US-Stadt Chicago oder auch in vielen Ländern wie Honduras und Brasilien deutlich größer als am Hindukusch. Damit rief er nicht nur bei den Grünen Protest hervor.

Enttäuschte Erwartungen

Einmal mehr widerspricht er auch der Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Karin Göring-Eckardt, die Flüchtlinge als Geschenk bezeichnete. Vielmehr habe der Andrang viele Probleme gebracht, meint das Tübinger Stadtoberhaupt. Flüchtlingsbauten seien zum Neidobjekt für jene geworden, die Sozialwohnungen suchten. Bürger lebten in Angst vor Terror und Kriminalität, darunter Drogenhandel und sexuelle Übergriffe auf Frauen. „Die Menschen, die über das Asylrecht zu uns gekommen sind, haben sehr viele Eigenschaften, die in unserem Land die Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden, nach oben treibt“, schreibt er.

Der Oberbürgermeister zitiert auch aus Opferberichten betroffener Frauen. Er schildert, wie sich „aggressive und fordernde Flüchtlinge“ über Essen und hygienische Zustände in den Unterkünften beschweren. Und er zeigt Absurditäten deutscher Bürokratie, die der Flüchtlingshilfe immer wieder Grenzen setzt. So manches von Palmer zitierte Bürgerschreiben spiegelt den Frust und die ablehnende Stimmung in Tübingen wider.

Palmers Fazit: Beide Seiten - die Deutschen und die Flüchtlinge - sähen ihre Erwartungen enttäuscht. Vor allem aber nutzt er das Buch als Platz für die eigene Rechtfertigung, für Kritik an „politischen Vernichtungsversuchen“ gegen ihn, als Ort, an dem er mal richtig ausreden kann. Ein Ort, an dem er aber auch eigene Fehler einräumt. Manche mögen sich wohl hier und da an Sichtweisen von Rechtspopulisten erinnert fühlen, Palmers Ton bleibt aber nüchtern entlang eigener Erfahrungen. Eine der zentralen Thesen Palmers: Das lange öffentliche Schweigen über die Probleme mit den Zuwanderern habe letztlich der AfD, die in sozialen Netzwerken im Internet verbreitet Kritik am Flüchtlingskurs übt, die Wähler zugetrieben. Etablierte Medien dagegen hätten sich oft sehr auf die freiwillige Arbeit von Flüchtlingshelfern konzentriert. „Die Medien bildeten kaum, wie es eigentlich ihre Aufgabe sein sollte, die Realität ab, sie machten sich auch jenseits von Meinungsbeiträgen mit der guten Sache gemein.“

Kein Grüner an Palmers Seite

Palmers Buch ist auch ein Appell, einmal die Perspektive des anderen einzunehmen. Was die eigene Partei nun von einem solchen Buch wenige Wochen vor der Bundestagswahl hält, ist nicht schwer zu erraten. Lesen? Werde er das Buch schon aus Zeitgründen nicht, sagt Deutschlands einziger grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart. Er kenne Palmers Thesen schon seit längerem. „Er hat keine Ämter und spricht nicht für die Partei“, betont Kretsch­mann.

Und so hat der Rebell bei der Buchpräsentation in Berlin auch keinen Grünen-Politiker an der Seite, sondern die stellvertretende CDU-Bundeschefin Julia Klöckner. Und die Lösung der Krise? Da die Flüchtlinge nun einmal da seien, sagt er, müsse alles getan und viel investiert werden, damit sie auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen und einen Beitrag leisten zur Volkswirtschaft. Unterm Strich steht aber für Palmer die „schmerzhafte Erkenntnis“, dass es eine moralische Flüchtlingspolitik nicht gebe. Helfen könne Deutschland nur sehr wenigen: „Unsere Freiheit und unseren Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir sie einer sehr großen Zahl von Menschen, die danach streben und in unser Land kommen wollen, vorenthalten.“

Boris Palmer: Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit. 256 Seiten, Siedler Verlag, München 2017. 18 Euro.