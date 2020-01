Stuttgart (dpa/lsw)Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) zieht sich zum Ende der Legislaturperiode aus der Politik zurück. Sie werde zur Landtagswahl 2021 nicht mehr für den Landtag kandidieren und strebe auch keine anderen politischen Ämter mehr an, teilte sie am Donnerstag auf Nachfrage in Stuttgart mit. «Fast zehn Jahre in der Opposition, zehn Jahre in der Führungsriege der größeren Regierungspartei: Das war eine tolle Zeit, aber nächstes Jahr kommt für mich etwas anderes.» Die Entscheidung habe persönliche Gründe, erklärte Sitzmann.

Die 57-Jährige sitzt seit 2002 für den Wahlkreis Freiburg II im Landtag. Von 2011 bis 2016 war sie Fraktionschefin der Grünen im Parlament. Seit 2016 ist Sitzmann Finanzministerin. In früheren Jahren wurde sie zeitweise als mögliche Nachfolgerin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehandelt, falls dieser sich irgendwann aus der Politik zurückziehen sollte.