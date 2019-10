Filderstadt (pol)Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an Kreuzung Martinstraße und Johannesstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw Mercedes auf der Johannesstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Martinstraße fuhr er ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Meriva zu beachten in den Kreuzungsbereich ein. Dessen 47 Jahre alte Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Opel wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.