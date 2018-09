Anzeige

Rastatt (lsw) Einen Tag nach einem Großbrand in der Rastatter Altstadt haben Feuerwehrleute abermals einen Brand in dem Gebäude gelöscht. Ein Passant sei am frühen Mittwochmorgen auf ein erneut aufgeflammtes Feuer aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Die zwei Glutnester seien kurze Zeit später gelöscht worden. Während der Arbeiten wurden die Bewohner der umliegenden Gebäude vorsichtshalber in Sicherheit gebracht.

Unterdessen suchte die Polizei weiterhin nach einem Bewohner des stark beschädigten Altstadthauses. Der Aufenthaltsort des Mannes sei unklar, sagte ein Sprecher am Morgen. Ermittlungen in seinem beruflichen und familiären Umfeld seien zunächst erfolglos geblieben.

Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Fünf Menschen wurden durch Rauchgas verletzt. Etwa 70 Anwohner mussten einige Stunden in einer Veranstaltungshalle verbringen. Gleich nach dem Ende der Löscharbeiten hatten Brandermittler die ehemalige Gastwirtschaft untersucht. Zur Ursache das Feuers und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Erkenntnisse.