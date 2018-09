Anzeige

Forst (dpa/lsw)Die Feuerwehr hat in Forst (Landkreis Karlsruhe) ein Katzenjunges aus einem Abwasserrohr befreit. Das erst wenige Wochen alte Tier war am Montagabend vom Dach eines Wohnhauses in die Regenrinne gerutscht, wie die Feuerwehr mitteilte. Von dort guckte das Kätzchen zu tief ins Fallrohr - und fiel hinein. In einer dreistündigen Rettungsaktion wurde das Kätzchen schließlich gerettet. Es blieb unverletzt.