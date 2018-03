Anzeige

Ettenheim (dpa) Beim Brand in einem Pelletwerk in Ettenheim im Ortenaukreis ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Dienstag in der Trocknungsanlage aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es gab keine Verletzten. Brandursache sei wohl ein technischer Defekt.