Freiburg (dpa/lsw) - Drei Wohnmobile sind in Freiburg aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer am frühen Dienstagmorgen gemeldet, die Feuerwehr löschte die Flammen. Die relativ neuwertigen Fahrzeuge gehörten einer Verleihfirma, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausbrach, oder ob der Brand gelegt wurde, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Brandermittler nahmen die Arbeit auf.

