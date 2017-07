Renchen (dpa/lsw) - Auf dem Gelände einer Suchtklinik in Renchen (Ortenaukreis) ist in der Nacht ein Nebengebäude abgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Ermittler halten Brandstiftung als Ursache für möglich. Noch in der Nacht wurde eine Person festgenommen.

Der Brand war gegen Mitternacht gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen. Den Feuerwehrleuten gelang es ein Übergreifen des Brands auf das Haupthaus zu verhindern. Die Patienten wurden vom Klinikpersonal in Sicherheit gebracht. An dem Nebengebäude sei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden, hieß es von der Polizei.

Anzeige