Stuttgart (dpa/lsw) - Der Start in die Ferien könnte am Wochenende für Autofahrer zur Qual werden. Mit dem Ferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern sind dann Urlauber aus allen Bundesländern unterwegs. Der ADAC warnt vor vollen Autobahnen und Staus. „Wer kann, sollte an diesem Wochenende das Auto stehen lassen“, riet der Autoclub am Montag. „Es wird sicherlich eines der schlimmsten Wochenenden in diesem Sommerreiseverkehr“, sagte ein Sprecher. Bessere Reisetage seien Dienstag und Mittwoch.

Besonders voll dürfte es demnach auf der Autobahn 5 zwischen Frankfurt, Karlsruhe und Basel, der A6 zwischen Mannheim, Heilbronn und Nürnberg, der A7 zwischen Würzburg, Ulm und Füssen/Reutte sowie auf der A8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart und München werden. Auch auf der A81 zwischen Stuttgart und Singen könne es vermehrt Staus geben.

An allen Samstagen im Juli und August gilt laut ADAC auf den meisten deutschen Autobahnen von 7.00 bis 20.00 Uhr ein erweitertes Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen.

Anzeige