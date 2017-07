Rastatt (dpa/lsw) - Ein bundesweites Vorreiterprojekt zur Verarbeitung von Wildtierfellen aus heimischer Jagd startet im Herbst in Rastatt. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagte Erhard Jauch, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg. Ziel des Projekts „Fellwechsel“ ist es, den Pelz in Deutschland geschossener Raubsäuger wie Füchse, Waschbären oder Marder nachhaltig zu nutzen - statt die Bälge wie bisher oft einfach wegzuwerfen.

Ein Grundstück wurde bereits gepachtet, auch die benötigten Großcontainer stehen bereit. Es fehlten lediglich noch die Genehmigungen durch die zuständigen Behörden, sagte Projektmitarbeiter Frederik Daniels.

Auf lange Sicht soll zwischen 7000 und 10 000 Tieren jährlich in Rastatt das Fell über die Ohren gezogen und weiterverarbeitet werden. Geplant ist, daraus etwa Outdoorkleidung oder andere Produkte wie Taschen oder Kissen zu machen. Die Tierkörper sollen in Sammelstellen in den Bundesländern gesammelt werden und dann der eigens gegründeten Fellwechsel GmbH zugeliefert werden. Zunächst konzentriert sich „Fellwechsel“ nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes vor allem auf Baden-Württemberg, aber auch Hessen und Rheinland-Pfalz.

