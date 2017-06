Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein vermisster Mann in einem Baden-Badener Strandbad hat einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Nach 45 Minuten Aufregung am Sonntagnachmittag gab es Entwarnung, denn der 53-Jährige lag angetrunken unter einem Baum und schlief. Die Suche per Lautsprecherdurchsage nach ihm habe er so nicht hören können, teilte die Polizei am Montag mit. Es rückten ein Rettungswagen samt Notarzt an, die Tauchergruppe der Feuerwehr machte sich einsatzfertig, 20 Helfer der DLRG begannen mit der Suche und ein Hubschrauber war im Anflug auf das Strandbad. Schließlich fand ein Badegast den Gesuchten an seinem schattigen Schlafplatz.

Der ebenfalls angetrunkene 46 Jahre alte Begleiter des Vermissten hatte die Aufsicht des Schwimmbades alarmiert, weil er seinen Freund nicht finden konnte und von einem Badeunfall ausging. Beiden wurde nach Ende der Suchaktion wegen ihres Alkoholkonsums ein Platzverweis erteilt, um weitere Zwischenfälle zu vermeiden. Ein Polizeisprecher in Offenburg sagte, es sei auf jeden Fall richtig, die Aufsicht zu informieren, wenn man jemanden vermisse. Wenn es um Menschenleben gehe, sei kein Aufwand zu hoch.

