Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Bei der Kommunalwahl im Frühjahr geht es aus Sicht von FDP-Landeschef Michael Theurer um die Zukunftsfähigkeit des Landes. «Springen wir in den blau-gelben Kampfanzug», rief Theurer am Samstag den Delegierten beim Landesparteitag der Liberalen in Fellbach bei Stuttgart zu. Es gehe um mehr als um gute Wahlergebnisse für die FDP. «Es geht um ein Land, um die Weltoffenheit, um die Zukunftsfähigkeit, es geht um unsere Enkel und Kinder, darum lohnt es sich zu kämpfen.»

Am 26. Mai entscheiden die Bürger darüber, wer sie im Europaparlament vertritt - die Baden-Württemberger wählen zudem die Vertreter in Gemeinderäten und Kreistagen neu. Theurer ermutigte die Parteimitglieder zum Engagement auf der Straße. «Wir dürfen nicht mehr widerspruchslos hinnehmen, dass die Deppen der Nation diejenigen sind, die am Samstag am Infostand stehen», sagte er. «Das sind nicht die Deppen der Demokratie, das sind die Helden der Demokratie.»

Die Kommunalwahl stand im Mittelpunkt des Parteitags in Fellbach. Die rund 400 Delegierten des Landesparteitags beschlossen ein Kommunalwahlprogramm mit vielen klassischen liberalen Positionen. Darin fordern sie mehr schnelles Internet für die Wirtschaft, weniger Bürokratie, keine Fahrverbote.

Die Generalsekretärin der Landes-FDP, Judith Skudelny, sagte, es gehe um die großen Leitlinien etwa bei Bildung und Integration. «Vereine, Ehrenamt, Umweltschutz - das tägliche Leben findet vor Ort statt und muss von den Menschen vor Ort beantwortet werden.» Es brauche etwa bezahlbaren Wohnraum. «Was wir vor Ort wirklich brauchen, ist die Ausweisung neuer Flächen, die Vereinfachung der Bürokratie, ein Abbau an Auflagen und Schranken und mehr Wohnraum für unsere Bürger.»

Baden-Württemberg gilt als Stammland der Liberalen. Die Landes-FDP konnte aber beim Wahldebakel der Landtagswahl 2011 nur noch 5,3 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen. Bei den Wahlen im März 2016 erreichte sie 8,3 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren habe der Landesverband nach Angaben von Skudelny die Mitgliederzahl um 1000 Menschen auf 7400 steigern können. Der Parteitag stimmte über mehr als 30 Anträge ab, etwa für eine Verbesserung der Sicherheitsarchitektur zwischen Bund und Ländern.

FDP-Landesvorsitzender Theurer kritisierte in seiner Rede vor dem Hintergrund von Fahrverboten einen Kreuzzug gegen die Automobilpolitik in Deutschland. «Es gibt ja einen regelrechten Kreuzzug gegen die Automobilindustrie, dem sich außer uns kaum jemand entgegenstellt», sagte er. Massenhafte Fahrverbote und ein allgemeines Tempolimit seien nicht der Wille des Gesetzgebers. Wenn die Deutsche Umwelthilfe durch die Hintertür über Einzelklagen flächendeckende Fahrverbote durchsetzen wolle, sei es an der Zeit, die gesetzlichen Grundlagen auf den Prüfstand zu stellen. «Wir wollen High-Tech statt Fahrverbote.» Die Liberalen setzten sich für ein Grenzwertmoratorium und eine Mobilitätsgarantie für Bürger ein.

Theurer bemängelte auch einen Rückstand beim Ausbau von schnellem Internet und dem Aufbau der sogenannten 5G-Mobilfunktechnologie. «50 Prozent der Weltmarktführer, des Rückgrats der deutschen Wirtschaft, sind im ländlichen Raum», sagte Theurer. Der Bundesregierung gehe es bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen mehr um die Erzielung von Staatseinnahmen als um die flächendeckende Ausrollung. 5G bezeichnet die nächste Generation der Mobilfunkkommunikation. Der neue Standard soll deutlich schnelleres mobiles Internet ermöglichen.

Am Sonntag findet dann die traditionelle Dreikönigskundgebung der Bundespartei im Stuttgarter Opernhaus mit Bundesparteichef Christian Lindner statt. Seit vielen Jahrzehnten starten die Liberalen am 6. Januar im Südwesten politisch in das neue Jahr. Bereits 1866 traf sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten «Dreikönigsparade». Bei der Zusammenkunft will sich die FDP traditionell auf die Werte liberaler Geisteshaltung besinnen und zum Auftakt des neuen Jahres Selbstbewusstsein demonstrieren.

Von Nico Pointner und Simon Sachseder, dpa