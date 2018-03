Anzeige

Von Hermann Neu





Stuttgart - Mit der neuen Kultusministerin Marion Schick (CDU) ist die FDP im Landtag weithin zufrieden. Änderungen wünschen sich die Liberalen aber am Konzept für die Werkrealschulen: Über die Klasse sieben hinaus sollen mehrere Werkrealschul-Standorte unter gemeinsamer Leitung möglich sein. Bisher wird die Aufteilung nur bis zur siebten Klasse hinaus praktiziert. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke und die Schulexpertin der Fraktion, Birgit Arnold, plädierten gestern in Stuttgart für mehr Eigenständigkeit der Kommunen und Schulleiter. Die geforderte Zweizügigkeit der Werkrealschulen müsse vor Ort möglichst flexibel möglich sein. Mehrere Werkrealschul-Standorte mit einer gemeinsamen Schulleitung seien auch über die Klasse sieben hinaus vom Schulgesetz „gedeckt und zugelassen“, betonte Arnold. Es gebe aber bislang „nirgends im Land“ eine derartige Erlaubnis. Allein in ihrem Wahlkreis Weinheim wollten zwei Gemeinden entsprechende Schulen einrichten. Arnold betonte, es gehe um die Ausschöpfung des Gesetzes, „nicht um Ausnahmegenehmigungen“. Auch Rülke meinte, die „gänzliche Ausschöpfung dessen, was das Schulgesetz zulässt“, sei bisher nicht gelungen. Die Liberalen erinnerten Ministerin Schick an ihre Aussage in einem Interview, wonach das Werkrealschul-Konzept „nicht in Stein gemeißelt“ sei und „gegebenenfalls zeitnah korrigiert“ werden könne.

Generell stellen die Liberalen der als Quereinsteigerin ins Ministeramt gelangten Professorin ein gutes Zeugnis aus. Schick gelinge es, die Bildungspolitik „sehr gut zu kommunizieren“. Im Land gebe es zwar seit Jahren eine gute Bildungspolitik, es sei aber „nicht hinreichend gelungen“, dies auch öffentlich deutlich zu machen, sagte Rülke. Auch Arnold lobte die neue Ministerin und begrüßte deren Äußerungen zum gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung. Die FDP sei zudem über die Ankündigung von Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) froh, wonach für die Ausbildung angehender Grundschullehrer künftig eine längere Regelstudienzeit von acht Semestern gelten soll.

Hauk: FDP macht Pferde scheu

CDU-Landtagsfraktionschef Peter Hauk nannte es „typisch für die FDP, einmal wieder den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen.“ Die Werkrealschule sei gerade in der Startphase. Es sei kein Wunder, dass Eltern und Lehrer verunsichert werden, „wenn nicht nur die Opposition quer schießt, sondern sogar der Koalitionspartner ständig unnötig die Pferde scheu macht.“

SPD-Bildungsexperte Frank Mentrup kritisierte, das Ministerium ziehe eine „sehr stramme Linie durch“ mit dem Ziel, an keinem Standort im Land eine Teilung in den Klassen acht und neun zu ermöglichen.

Schick meinte, das Konzept der Werkrealschule erfordere es, dass die Klassen 8 bis 10 mindestens zweizügig an einem Standort geführt werden. Um ein breites pädagogisches Angebot vor allem in Hinblick auf drei Wahlpflichtfächer machen zu können, bedürfe es einer Mindestgröße. Ihr sei aber bewusst, dass es durch die Bedingung der Zweizügigkeit vor Ort Probleme geben kann. Dafür müssten mittelfristig Lösungen gefunden werden.