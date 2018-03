Anzeige

Konstanz (dpa/lsw) - Die Narren im Südwesten freuen sich bereits auf die heiße Phase der Fastnacht - für die Polizei bedeuten die Umzüge, Feste und Veranstaltungen aber auch eine große Herausforderung. Gemeinsam mit den Kommunen und Narrenzünften wappnen die Beamte sich daher für die närrische Phase. Geplant ist unter anderem Folgendes:

Anlaufstellen: Bei den Umzügen etwa in Karlsruhe kommen nach Angaben des dortigen Polizeipräsidiums unter anderem SOS-Stationen zum Einsatz, die mit Fahnen gekennzeichnet sind, damit man sie schnell finden kann. Außerdem soll es verschiedene Sperren geben - zum Schutz sowohl der Teilnehmer als auch des Publikums. Informieren können sich Interessierte auch über Flyer, die Sicherheits- und Verhaltenstipps geben. Für medizinische Notfälle werde ein entsprechendes Zentrum eingerichtet, heißt es bei den Beamten.

Präsenz der Polizei: Um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken, will die Polizei besonders präsent sein. Es seien sowohl uniformierte Beamten als auch Polizisten in Zivil unterwegs, heißt es zum Beispiel beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Mit zusätzlichen speziellen Einheiten könne man zudem frühzeitig einschreiten, wenn sich Störungen oder Konflikte anbahnten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte zusätzliche Verkehrskontrollen an, vor allem um betrunkene Narren von der Straße zu holen.

Videoüberwachung: In Villingen-Schwenningen wird gleich eine ganze Straße kontrolliert: Nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr wolle man die Färberstraße über die Fasnetstage erneut per Video überwachen, teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen kürzlich mit. „Stadt und Polizei wollen mit Hilfe des „digitalen Auges“ Straftaten und andere Rechtsverstöße schnell erkennen, um zeitnah einschreiten zu können.“ Auch den präventiven Charakter einer Videoüberwachung dürfe man nicht unterschätzen - man könne dann bei sich anbahnenden Auseinandersetzungen frühzeitig und schlichtend eingreifen.

Glasverbot: In Konstanz ist es während der ganz heißen Fastnachtsphase in manchen Teilen der Altstadt auch verboten, Gläser und Flaschen mit sich herumzutragen. Das Verbot gelte am Donnerstag und Freitag, heißt es bei der Kommune.

Jugendschutz: Ein besonderer Schwerpunkt der Polizei ist in diesem Jahr der Jugendschutz. Ziel sei es, Alkoholmissbrauch zu verhindern und Jugendliche zu schützen, teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen mit. Das Jugendschutzgesetz verbiete die Abgabe von alkoholischen und alkoholhaltigen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es drohten sonst hohe Strafen. Seit 2010 galt im Südwesten ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot für Supermärkte und Tankstellen. Das hat Grün-Schwarz zum 8. Dezember aufgehoben. Dafür können die Kommunen Alkoholkonsumverbote an bestimmten Plätzen aussprechen, um nächtliche Saufgelage zu verhindern. Nach Angaben des Polizeipräsidiums gibt es während der Fastnacht mancherorts aber auch Läden des Einzelhandels und Tankstellen, die freiwillig darauf verzichten, Alkohol an Kunden unter 25 Jahren zu verkaufen.