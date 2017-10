Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) - Für Kinder wurden in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr 70,7 Millionen Euro Unterhaltsvorschuss ausbezahlt. Insgesamt 31 961 Jungen und Mädchen erhielten Ende 2016 von Bund, Ländern und Kommunen den vorgestreckten Betrag, wie die „Heilbronner Stimme“ (Mittwoch) unter Berufung auf das baden-württembergische Sozialministerium berichtete. Im Vergleich zu 2015 gab es damit keine große Veränderung. Damals waren im Südwesten 32 862 Kinder betroffen.

Obwohl der Kreis der Jungen und Mädchen größer war, lag 2015 der ausbezahlte Unterhaltsvorschuss mit 65,3 Millionen Euro unter dem Wert von 2016. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei ein Elternteil leben und vom unterhaltspflichtigen anderen Elternteil kein oder zu wenig Geld bekommen. Der Staat streckt das Geld vor und versucht es zurückzubekommen. Die Rückholquoten sind aber niedrig.

In Baden-Württemberg lag die Quote zuletzt bei rund einem Drittel: 23,2 Millionen Euro im Vorjahr und 21,6 Millionen Euro in 2015. Das teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.