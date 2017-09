Anzeige

Villingendorf (dpa) - Nach dem Familiendrama mit drei Toten im Schwarzwald fahndet die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Täter. Die Suche in einem Wald bei Villingendorf werde am Sonntag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei in Tuttlingen. Bisher habe man noch keine Hinweise auf den 40-Jährigen gefunden. Am Samstag hatten etwa 100 Beamte das Gebiet nach Spuren abgesucht. Unterstützung erhielten sie von Hundestaffeln sowie einem Hubschrauber und einer Drohne. Nach dem Kroaten wird in Deutschland und international gefahndet. Er soll am Donnerstagabend seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben. Die Mutter des getöteten Jungen konnte zu einer Nachbarin flüchten. Der Sechsjährige war erst wenige Stunden vor der Tat eingeschult worden.