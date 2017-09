Anzeige

Rheinmünster (dpa/lsw) - Tödliches Drama im Haus einer Familie: Bei einem heftigen Streit in Rheinmünster (Kreis Rastatt) soll ein Vater seinen erwachsenen Sohn erstochen und seine Ehefrau schwer verletzt haben. Gegen den 59-Jährigen erließ ein Richter am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Haftbefehl.

Die Anklagebehörde wirft ihm Totschlag und versuchten Totschlag vor. Der Familienvater habe seinen 36 Jahre alten Sohn am Samstagnachmittag durch Messerstiche getötet und danach seine zwei Jahre ältere Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, sie befand sich am Sonntag in stabilem Zustand.

Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig. Polizeibeamte nahmen ihn in der Umgebung des Hauses fest. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung gab es zunächst keine Erkenntnisse. Zur Rekonstruktion des Geschehens und zur Sicherung weiterer Spuren wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet. Sie soll in den kommenden Tagen im Universitätsklinikum Freiburg vorgenommen werden.