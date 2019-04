Bad Krozingen (dpa/lsw)Einen Tag nachdem ein Autofahrer eine vierköpfige Familie mit seinem Wagen erfasst hat, geht die Suche nach der Ursache weiter. «Die Ermittlungen dauern an», teilte die Polizei in Freiburg am Dienstagmorgen mit. Bereits am Montag hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein medizinisches Problem beim Autofahrer als Ursache nicht ausgeschlossen werden könne. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder im Schulalter wurden bei dem Unfall am Montag in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) verletzt - einige von ihnen schwer.

Der Wagen stand bisherigen Ermittlungen zufolge zunächst an einer roten Ampel. Der Fahrer habe plötzlich stark beschleunigt, die Kreuzung überquert und ein anderes Fahrzeug touchiert. Dann sei er mit dem Wagen auf die linke Straßenseite geraten und habe die Familie auf dem Gehweg erfasst.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen. Alle Unfallopfer wurden von Ersthelfern an der Unfallstelle versorgt und dann in Kliniken gebracht.