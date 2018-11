Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der Hauptverdächtige einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg ist dem Sonderstab gefährliche Ausländer im Landesinnenministerium bekannt gewesen. Bei dem Mann handele es sich um einen Syrer, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart. Das könnte der Grund dafür gewesen sein, dass der im Ministerium angesiedelte Sonderstab für gefährliche Ausländer den Fall nicht mit Priorität behandelt habe. «Wir können derzeit syrische Straftäter nicht nach Syrien abschieben.» Strobl appellierte an den Bund, seine Lageeinschätzung von 2012 zu Syrien zu überarbeiten. Es müssten künftig zumindest Straftäter an einen sicheren Ort in Syrien zurückgebracht werden können, forderte der Innenminister.

Strobl: Keine Annahme, dass Beamte falsch entschieden haben

«Dafür gibt der Freiburger Fall allen Anlass nachzudenken», sagte Strobl. Insgesamt stammten sieben Verdächtige aus Syrien - ein Verdächtiger ist Deutscher. Sie sitzen in U-Haft. Gegen den Hauptverdächtigen lag vor der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung bereits ein Haftbefehl vor, der aber zunächst nicht vollzogen wurde. Strobl sagte, er habe Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey mit einer Überprüfung dieses Sachverhalts beauftragt. Der Minister betonte, dass die Polizisten vor Ort selbst entschieden, wann sie Haftbefehle vollstreckten. Er habe bislang aber keinen Grund zur Annahme dazu, dass die Entscheidung der Beamten fehlerhaft gewesen sei.

Strobl kündigte eine Reihe von Maßnahmen an, um die Sicherheit in Freiburg zu erhöhen - etwa durch zusätzliche Polizisten, darunter auch berittene Polizisten. Es werde verstärkt Razzien an bestimmten Orten in Freiburg sowie «Sicherheitskonferenzen» geben. Damit sollen die Bürger darüber informiert werden, wie sie sich selbst gegen Kriminalität besser schützen könnten. Rücktrittsforderungen gegen seine Person bezeichnete Strobl als nicht ernst zu nehmen. FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte Strobls Rücktritt verlangt. Strobl habe versucht, eine Panne bei der Vollstreckung des Haftbefehls gegen den Hauptbeschuldigten zu vertuschen, so Rülke.

Einen Sonderstab, der sich um gefährliche Ausländer kümmert, gibt es bislang nur im Landesinnenministerium. Strobl will solche Einheiten aber auch in der Fläche aufbauen - in Zusammenarbeit mit den Polizei- und Regierungspräsidien. Insgesamt müssten Straftaten von Asylberechtigten und Flüchtlingen stärker geahndet werden. Neben Abschiebungen nannte Strobl die Möglichkeit, Geldleistungen des Staates zu kürzen. «Im Zweifel erhalten solche Personen bitte nur noch Sachleistungen - auch dann, wenn sie anerkannte Flüchtlinge sind.» Zudem müsse geprüft werden, wie Aufenthaltsgebote und -verbote für solche Menschen rechtssicher verhängt werden könnten.