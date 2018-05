Anzeige

Reichenbach (pol) Eine 27-jährige Fahrerin hat am Freitagmittag auf der Fahrt in die Weinbergstaße Schmorgeruch in ihrem Pkw festgestellt und bemerkte nach der Ankunft außerdem Rauch im Bereich der Fahrzeugfront. Beim Öffnen der Motorhaube sah die Fahrerin die Flammen, die ein Helfer anschließend größtenteils mit einem Feuerlöscher löschen konnte. Die Feuerwehr Reichenbach war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand vollends. Der 29 Jahre alte Audi hatte wohl infolge eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der Schaden wird mit 700 Euro beziffert.