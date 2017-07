Durch zeitnahe Nachrüstungen könnte laut Hermann aber zumindest die Zahl der betroffenen Fahrzeuge reduziert und insbesondere die der Euro-5-Norm für nachfolgende Regelungen wie die Blaue Plakette ertüchtigt werden. „Das Ziel muss sein, dass sich der Bund und die großen Autohersteller nach der von uns angestoßenen Initiative bald auf ein einheitliches Konzept zur Nachrüstung einigen“, sagte Hermann.

Am 2. August soll erstmals ein „Nationales Forum Diesel“ tagen. Hintergrund sind zu hohe Stickoxid-Messwerte in vielen deutschen Städten und die drohende Fahrverboten für Dieselautos. Stickoxide schaden der Gesundheit. In Baden-Württemberg und Bayern laufen Gespräche zwischen Landesregierungen und Autobranche. Unter anderem in München, Stuttgart und Hamburg könnte es Fahrverbote geben, wenn die EU-Grenzwerte für Stickoxid weiter gerissen werden. Die EU hat deswegen schon ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet.

Am Freitag hatte der Umweltverband BUND strikte Fahrverbote gefordert. Viele ältere Dieselautos müssten nicht nur an Tagen mit hoher Luftbelastung aus der Stadt gehalten werden, sondern ganzjährig, heißt es in einer Stellungnahme des Umweltverbands zum umstrittenen neuen Luftreinhalteplan für Baden-Württembergs Landeshauptstadt.

