Stuttgart (dpa/lsw) CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart prangert in der koalitionsinternen Auseinandersetzung um Diesel-Fahrverbote das Verhalten von Grünen-Politikern an. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: «Hätten der grüne Verkehrsminister, der grüne Stuttgarter Oberbürgermeister und der grüne Stuttgarter Regierungspräsident all das schnellstmöglich umgesetzt, was der Koalitionsausschuss im vergangenen Juli beschlossen hatte, wären wir heute schon weiter.» Damit griff er Minister Winfried Hermann, Stadtoberhaupt Fritz Kuhn und Regierungspräsident Wolfgang Reimer an.

Die grün-schwarze Koalition hatte im Sommer 2018 ein Maßnahmenpaket für saubere Luft in Stuttgart beschlossen. Weil der CDU die Umsetzung zu langsam ging, krachte es in den vergangenen Wochen in dem Bündnis von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Koalition zurrte schließlich einen Fahrplan zur Umsetzung von Maßnahmen fest, womit auch das Koalitionsklima besser wurde. Am Dienstag soll der grün-schwarze Koalitionsausschuss wieder zusammenkommen, um auch die Standorte der von der CDU geforderten neuen Messstationen für Stickoxide in Stuttgart zu beschließen. Geplant ist eine Aufstockung von derzeit 14 auf dann 52 Stationen in der Landeshauptstadt.

In Stuttgart gelten seit dem Jahresbeginn grundsätzlich Fahrverbote für Diesel der Abgasnorm 4 und schlechter zur Luftreinhaltung. Es drohen auch Fahrverbote für Diesel der Abgasnorm 5, wenn die Luft nicht kurzfristig deutlich sauberer wird. Die CDU hatte mehrfach betont, dass es mit ihr flächendeckende Fahrverbote für Euro-5-Diesel nicht geben wird. Die Grünen mit Kretschmann betonten hingegen, dass die Regierung Recht und Gesetz beachten müsse. Jedoch geht mittlerweile auch Kretschmann davon aus, dass Euro-5-Fahrverbote - wenn überhaupt - nur noch in einem kleineren Ausmaß kommen.

Die «Verzögerungen» der Maßnahmen hätten das Koalitionsklima deutlich belastet, sagte Reinhart. «Aber man lässt nicht gleich eine Koalition platzen», meinte er zu Vermutungen, dass die CDU wegen der Fahrverbote die gemeinsame Regierung verlassen könnte. Reinhart ist der Meinung, dass auch die grün-rote Vorgängerregierung (2011 bis 2016) mehr zur Luftreinhaltung hätte tun können. Wäre dies geschehen, wäre man jetzt nicht in dieser Situation.

Nach wie vor hadert Reinhart auch schwer mit der Entscheidung, dass das Land Baden-Württemberg im vergangenen Jahr die Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht wählte, um das Thema Fahrverbote klären zu lassen - und nicht die Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. «In der Sprungrevision konnten wir keine neuen Tatsachen vorbringen», erklärte er. «Bei einer Berufung hätten wir zwischenzeitlich bereits angestoßene Luftverbesserungen vortragen können.» In der Revision habe nur das Zurückliegende gezählt.

«Teile der Grünen aber wollten gar keine Rechtsmittel einlegen, sondern die Fahrverbote sofort vollziehen», erinnerte er. Reinhart betont, dass die Wahl der Sprungrevision eine Entscheidung der Regierung war. «Ich hatte bis zum Schluss betont, dass die Berufung gegenüber einer Sprungrevision das zielführendere Rechtsmittel ist.» Das Bundesverwaltungsgericht entschied dann im Februar 2018, dass Fahrverbote für Diesel-Autos zur Luftreinhaltung zulässig sind.