Steinheim/Murr (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat mit einem gestohlenen Traktor in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) größeren Schaden angerichtet. Er sei über den Gehweg gefahren und auf einen Stellplatz mit vier Garagen geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer fuhr dann gegen eines der Garagentore und stieß noch gegen ein zweites Tor. Die dort abgestellten Autos und ein Motorroller wurden dabei beschädigt. Nach diesem Manöver prallte er schließlich gegen einen Sichtschutzzaun aus Holz. Der Fahrer kam mit dem Traktor dort zum Stehen und flüchtete dann zu Fuß. Seine Identität sei unklar. Der Sachschaden wurde auf etwa 30 000 Euro geschätzt.