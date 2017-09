Anzeige

Stuttgart/Tübingen (lsw) - Einer Bande von neun mutmaßlichen Fahrraddieben und Hehlern aus Tübingen wird seit gestern in Stuttgart der Prozess gemacht. Die Angeklagten - fünf von ihnen aus der gleichen Familie - sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Tübingen in den Jahren 2015 und 2016 im Kreis Tübingen gut 400 Fahrräder im Wert von rund 200 000 Euro gestohlen und im Ausland weiterverkauft haben. Es könnte ein langes Verfahren werden: Eingetragen sind 44 Verhandlungstage bis Ende Juni 2018. Im Zentrum des Prozesses steht ein Familienclan. Fast 100 Zuschauer drängten gestern ins Gerichtsgebäude am Gefängnis Stammheim. Die Familienmitglieder sind auf fünf verschiedene Haftanstalten verteilt. Aus Platzgründen wird in Stuttgart verhandelt.

Für ihren Diebesring sollen die heute zwischen 20 Jahre und 50 Jahre alten Männer 2015 in Flüchtlingsheimen Handlanger aus Ex-Jugoslawien angeworben haben. Hatten sie 30 teils mehr als 1000 Euro teure Räder zusammen, schaffte die Familie diese nach Tuzla in Bosnien und machte sie zu Geld, erklärte die Staatsanwaltschaft gestern das vermutete System. Die vier Flüchtlinge seien mit je 70 Euro bis 100 Euro entlohnt worden, die Räder hatten einen Durchschnittswert von 500 Euro. Im September 2016 war ein Transport der Polizei bei Traunstein in die Hände gefallen.

Den Männern wird gewerbsmäßiger Bandendiebstahl und Hehlerei vorgeworfen. Ein Mann ist zudem wegen Brandstiftung angeklagt, ein anderer wegen räuberischer Erpressung. Mitte 2016 soll ein weiteres Mitglied der Familie, ein heute 51-Jähriger, die Flüchtlinge mit einer besseren Bezahlung abgeworben haben und für sich Fahrräder klauen lassen. Das gab Zoff in der Familie.

Die Flüchtlinge gaben daraufhin den Fahrraddiebstahl auf und stahlen den Angaben zufolge stattdessen Werkzeuge, Metalle und Kraftstoffe. Dafür stiegen sie laut Anklage in wechselnder Besetzung in Wertstoffhöfe und Schuppen ein. Die Staatsanwaltschaft führt hier 22 Taten auf. Das Diebesgut lieferten sie demnach beim heute 51-Jährigen ab. Beim letzten Einbruch im Oktober 2016 soll einer der Flüchtlinge eine Lagerhalle in Brand gesteckt haben, um den Diebstahl von Dieselkraftstoff zu verdecken.