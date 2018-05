Anzeige

Sachsenheim (dpa/lsw)Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 49-Jährige am Sonntag beim Überqueren einer Straße vom Auto einer 37-Jährigen erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen war er auf die Straße gefahren, obwohl seine Sicht vermutlich durch einen Erdwall mit hohem Gras beeinträchtigt war. Daraufhin wurde er von dem Wagen frontal erfasst. Der 49-Jährige trug keinen Helm und starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.