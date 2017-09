Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Sein schlechtes Gewissen ist einem mutmaßlichen Fahrraddieb in Karlsruhe zum Verhängnis geworden. Der 21-jährige Mann betrat am Mittwoch eine Wache und tischte den Beamten eine unglaubwürdige Geschichte auf. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erkundigte er sich, ob ein Fahrrad, das er angeblich kaufen wollte, als gestohlen gemeldet sei. Eine Überprüfung der Rahmennummer bestätigte diesen Verdacht. Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann schließlich zu, das Fahrrad selbst vor einigen Wochen in Ludwigshafen gestohlen zu haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Das gestohlene Fahrrad ist rund 1000 Euro wert.