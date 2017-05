Lahr (dpa/lsw) - Eine kuriose Bitte hat ein Taxifahrgast am Freitagmorgen in Lahr (Ortenaukreis) geäußert: der Taxifahrer sollte die Fensterscheibe seines Hauses einschlagen. Der Fahrgast hatte weder Geld noch Haustürschlüssel dabei. Auf diese Weise wollte er sich Zutritt zu seinem Zuhause verschaffen, um das Taxi bezahlen zu können, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer weigerte sich und fuhr seinen Gast stattdessen zum nächsten Polizeirevier, wo Beamte dem Hausherren anboten, einen Schlüsseldienst zu verständigen. Das lehnte der Fahrgast ab und schlug - im Beisein der Polizisten - kurzerhand selbst ein kleines Fenster ein, kam so in seine Wohnung und bezahlte die offene Rechnung.

