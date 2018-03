Der Müllwagen war am 11. August 2017 bei Nagold im Kreis Calw auf ein voll besetztes Auto gestürzt.

Tübingen (dpa) - Fünf Menschen starben, als im Sommer 2017 ein Müllwagen in Baden-Württemberg auf ein Auto kippte. Beim Prozessauftakt hat der Fahrer von Problemen mit der Bremse gesprochen. «Das Pedal ging nicht weiter», sagte er am Mittwoch bei der Verhandlung am Landgericht Tübingen. Auf der abschüssigen Straße, die auf den Unfallort zuführe, habe er beim Drücken des Bremspedals den Wagen nicht mehr weiter verlangsamen können. Der 54-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war er am 11. August 2017 zu schnell - mit 51 statt 30 Stundenkilometern - in eine Kurve gefahren. Sein Fahrzeug kippte um und begrub ein voll besetztes Auto unter sich. Die fünf Menschen darin starben - die 25 Jahre alte Fahrerin, ihr Freund (22), die zweijährige Tochter, der nur wenige Wochen alte Sohn und die 17 Jahre alte Schwester der Fahrerin.

Der Fahrer schilderte bei seiner Aussage, wie er im Müllwagen überlegt habe, was zu tun sei. Er habe gegen die Böschung fahren wollen. Dann sei der Müllwagen umgekippt. Nachdem er sich befreit hatte, habe er nach dem Auto gesucht und beim Herumgehen um den Müllwagen ein Stück davon entdeckt. «Schrecklich», sagte er unter Tränen (Az.: 2 KLs 34 Js 17248/17).