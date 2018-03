Anzeige

Rottenburg (dpa/lsw)Beim Brand eines Fachwerkhauses in Rottenburg (Landkreis Tübingen) sind fünf Menschen verletzt worden. «Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus», sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag aus und setzte das gesamte Gebäude in Brand. «Es brannte wirklich lichterloh», sagte der Sprecher weiter. Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen die Flammen. Der Sachschaden gehe wohl in die Hunderttausende, hieß es. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.