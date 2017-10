Anzeige

Stuttgart (lsw) - Das geplante Anti-Terror-Paket der grün-schwarzen Landesregierung stößt bei Experten teils auf massive Kritik. Mehrere Juristen äußerten gestern bei einer Anhörung im Landtag in Stuttgart verfassungsrechtliche Bedenken.

„Man muss kein Verfassungsästhet sein, um erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der geplanten Regelungen zu haben“, sagte etwa der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink. Grünen-Innenexperte Uli Sckerl sagte daraufhin, seine Fraktion habe noch Gesprächsbedarf und schließe Änderungen an den Entwürfen nicht aus.

Innenstaatssekretär Martin Jäger ging zunächst davon aus, dass der Landtag das Paket am 8. November beschließt. Die Fachpolitiker der Fraktionen einigten sich laut dem CDU-Innenexperte Thomas Blenke aber darauf, am 7. November noch einmal in den Ausschüssen zu beraten und die Abstimmung auf 15. November zu verschieben.

SPD-Innenexperte Sascha Binder forderte, das Gesetzgebungsverfahren auszusetzen. „Die rechtlichen Ausführungen der angehörten Experten kann man nur als einen Totalverriss der Gesetzentwürfe bezeichnen.“ Es gebe keinen Anlass, das Paket durchs Parlament zu peitschen. Die FDP erklärte: „Die heutige Anhörung zeigte die auch von uns erkannten Defizite der Gesetzentwürfe der Landesregierung klar auf.“ Der Rechtsanwalt und Wissenschaftler Nikolaos Gazeas kritisierte zum Beispiel, dass die geplante präventive Überwachung etwa von Telefonaten punktuell die Grenze des verfassungsrechtlich zulässigen überschreite. Die geplante Vorschrift sei unverhältnismäßig, da sie über den Bereich der Terrorbekämpfung hinausgehen solle. Er legte dem Gesetzgeber auch nahe, auf die „Quellen-TKÜ“ zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Dabei handelt es sich um das Abfangen etwa von Nachrichten über Whatsapp vor der Verschlüsselung. Die Maßnahme gilt als heikel, weil Beamte dazu heimlich einen Trojaner auf das Gerät aufspielen müssen.

Die Grünen pochen darauf, dass nur Trojaner zur Quellen-TKÜ eingesetzt werden, die nicht gleichzeitig die hochumstrittene Online-Durchsuchung ermöglichen, die die Grünen klar ablehnen. Gazeas meinte, IT-Experten jenseits der Polizei seien sich einig darüber, dass diese Anforderungen technisch nicht zu erfüllen seien. BKA-Vertreterin Julia Pohlmeier widersprach jedoch. Eine entsprechende Software liege dem BKA mittlerweile vor. Sckerl forderte daraufhin einen Testlauf mit der Software.

Vertreter des Bundeskriminalamtes, des Landeskriminalamtes und von Gewerkschaften pochten gestern unisono auf die Möglichkeit, internetbasierte, verschlüsselte Kommunikation via Quellen-TKÜ abfangen zu dürfen, um Terroranschläge zu verhindern. Der Präsident des Anwaltsvereins Baden-Württemberg, Peter Kothe, und der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hielten dagegen. Brink sprach von einer „erheblichen Schwächung der Datensicherheit im Netz“ - dieser Preis sei zu hoch. Gazeas bemängelte auch die geplanten Regelungen zur Ausstattung von Spezialeinheiten der Polizei mit Sprengstoffen. Der Einsatz könne laut dem Gesetzentwurf von jedem Beamten des höheren Dienstes angeordnet werden. „Das wird der Schärfe und Gewichtung dieser Maßnahme nicht gerecht“, meinte Gazeas.