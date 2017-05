Karlsruhe (dpa/lsw) - Experten erwarten für Montagnachmittag zum ersten Mal in diesem Jahr einen erhöhten Ozonwert. Die Belastung könnte örtlich über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft steigen, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Montag mitteilte. Bei einer derartigen Ozonbelastung müsse die Bevölkerung informiert werden. Es werde daher ozonempfindlichen Personen empfohlen, sich am Montagnachmittag im Freien nicht körperlich anzustrengen. Man solle keinen Dauerlauf machen und Kinder nicht unbedingt draußen toben lassen, sagte die Pressesprecherin der LUBW.

In Karlsruhe und Mannheim stand der Ozonwert schon am Sonntag kurz vor der Schwelle. Ab 240 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft ist die Ozonalarmstufe erreicht. Ozon ist nach Angaben des Umweltbundesamtes ein giftiges Gas, das die Lungenfunktion vermindert und Atemwegsbeschwerden hervorrufen kann.

